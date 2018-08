Bericht zum „Schwarzen Freitag“: Israel sieht keine Straftaten

Jerusalem Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte Israel Kriegsverbrechen im Gaza-Konflikt von 2014 vorgeworfen - eine Untersuchung hat nach Angaben der Armee jetzt jedoch keine Straftaten feststellen können.

Das Vorgehen der Armee sei einem klaren militärischen Auftrag gefolgt, nämlich die Entführung eines israelischen Soldaten zu vereiteln sowie Terrororganisationen in dem Gebiet anzugreifen, heißt es in einem am Mittwoch vorgelegten Bericht der Armee. Es gebe keine Grundlage für den Vorwurf, die Armee habe nach der Entführung des Soldaten Rache geübt und hemmungslos Waffengewalt eingesetzt.