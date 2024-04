In ganz Europa Offenbar mehr als 51.000 minderjährige Geflüchtete vermisst

In Deutschland werden nach Angaben des BKA noch 2005 minderjährige Geflüchtete gesucht (davon 61 in Berlin und 72 in Brandenburg). Die Anzahl vermisster Kinder und Jugendlicher hat sich seit der letzten Datenrecherche im Jahr 2021 mehr als verdoppelt: damals wurden europaweit 18.292 Geflüchtete vermisst, in Deutschland waren es 792.