Explosion in Beirut : „Wir suchen noch nach Überlebenden“

Beirut In Beirut werden nach der Explosion noch rund 100 Menschen unter den Trümmern vermutet. Bei der Suche helfen auch deutsche Retter, darunter ein Team der Duisburger Hilfsorganisation Isar Germany. Sie hoffen auf ein Wunder.

Nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut laufen in der libanesischen Stadt die Aufräumarbeiten. Daran beteiligt sind auch Helfer aus Nordrhein-Westfalen. „Rund um das Epizentrum ist alles kaputt, da steht gar nichts mehr“, sagt Michael Lesmeister. Der 53-Jährige ist Geschäftsführer der Hilfsorganisation Isar Germany aus Duisburg. In Beirut leitet er ein sogenanntes Search and Rescue (SAR)-Team der Organisation. „Wir suchen in den Trümmern nach Überlebenden, das hat im Moment absolute Priorität.“

Im Hafen haben Lesmeister und seine Mannschaft die vergangenen beiden Tage verbracht. Den SAR-Teams werden von den örtlichen Behörden Sektoren in der Stadt zugeteilt, Lesmeisters Gruppe arbeitete in Sektor D direkt am Hafen. In der vergangenen Nacht hat er einige Stunden geschlafen, zuvor war er 36 Stunden lang auf den Beinen. Doch Lesmeister, der seit mehr als 20 Jahren in der Katastrophenhilfe tätig ist und schon in vielen Krisengebieten geholfen hat, nimmt das gelassen. „Das ist normal“, sagt er, „am Anfang muss man sich immer um so viel kümmern: Dolmetscher und Lkw organisieren zum Beispiel, um so schnell wie möglich an die Einsatzstelle fahren zu können.“