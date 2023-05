Konflikt in Berg-Karabach Außenminister Armeniens und Aserbaidschans zu Gesprächen in Moskau erwartet

Der armenische Chefdiplomat Ararat Mirsojan und sein aserbaidschanischer Kollege Dscheihun Bajramow würden zu „einem Dreiertreffen“ mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow und „separaten bilateralen Gesprächen“ empfangen, teilte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Mittwoch mit. Erst am vergangenen Sonntag hatten sich der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan und der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew unter EU-Vermittlung zu Gesprächen in Brüssel getroffen.