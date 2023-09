Bergkarabach Früherer Chef der Separatistenregierung festgenommen – Gelder für fliehende Armenier

Die Caritas international stellt für die aus der Krisenregion Berg-Karabach fliehenden Armenier 300.000 Euro bereit. Die Situation spitze sich zu, Armenien rechne damit, dass fast alle Armenier die Krisenregion verlassen, so Caritas international am Mittwoch in Freiburg. „Der Exodus hat begonnen, nur sehr wenige werden bleiben“, sagte Caritas-Experte Martin Thalhammer. Ein Drittel der geschätzten 120.000 Bewohner sei bereits gegangen. Wichtig seien nun Nothilfen für die Flüchtlinge genauso wie Unterstützung bei der langfristigen sozialen und wirtschaftlichen Integration in Armenien.