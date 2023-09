Region im Südosten des Kleinen Kaukasus Chronologie des Konflikts um Bergkarabach von 1991 bis 2023

Nach der russischen Revolution und der Gründung der Sowjetunion nach dem Ersten Weltkrieg erhält Bergkarabach einen autonomen Status innerhalb der Sowjetrepublik Aserbaidschan. Als die Sowjetunion in den 80er Jahren Anzeichen von Schwäche zeigt, drängen die Armenier in Karabach darauf, unter armenische Verwaltung gestellt zu werden, was jedoch von Aserbaidschan wie Moskau abgelehnt wird.