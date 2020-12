Waffenruhe wackelt : Berg-Karabach wirft Aserbaidschan Gefangennahme Dutzender Soldaten vor

Eriwan In Berg-Karabach kehrt keine Ruhe ein. Erneut wirft die armenische Seite Aserbaidschan Verstöße gegen den von Russland vermittelten Friedensvertrag vor. In Armenien gibt es zudem innenpolitische Konflikte.

Unterdessen rief die armenische Opposition für kommenden Dienstag zu einem landesweiten Streik auf, um den Rücktritt des umstrittenen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan zu fordern. "Das ganze Land muss lahmgelegt werden, damit dieser Strohmann sein Amt niederlegt", sagte der Chef der Oppositionspartei Daschnakzutjun am Mittwoch in Eriwan. Paschinjan hatte am 9. November einem von Moskau vermittelten Waffenstillstandsabkommen im Konflikt um die Kaukasus-Region Berg-Karabach zugestimmt. Seitdem gibt es heftige Proteste in Armenien.