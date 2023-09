Feuerpause vereinbart: Separatisten in Berg-Karabach verkünden Waffenruhe

In der Kaukasusregion Berg-Karabach hat es Berichten armenischer Medien zufolge eine Einigung auf eine Waffenruhe gegeben. Explosionen hatten am Mittwochmorgen in der armenischen Enklave, die völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört, im Abstand weniger Minuten das Gebiet um die Regionalhauptstadt Stepanakert erschüttert. Tags zuvor hatten aserbaidschanische Streitkräfte armenische Positionen mit schwerer Artillerie angegriffen. Die lokalen Behörden sprachen von Dutzenden Toten.