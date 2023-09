Der Dauerkonflikt um Berg-Karabach Krieg und Stillstand

Ist die Welt kriegsmüde? Oder hat sie sich an Krieg längst gewöhnt? Der Ukraine-Krieg tobt mittlerweile seit mehr als 570 Tagen. Wann er endet, weiß niemand. Just in der Woche der UN-Vollversammlung, in der die Welt in New York über Wege zu Frieden in der Ukraine debattiert und in den Hinterzimmern verhandelt, droht eine nächste militärische Auseinandersetzung. Ein alter Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan, seit 2020 nach einem erneuten Krieg um die Enklave Berg-Karabach nur mühsam eingefroren, bricht wieder auf.