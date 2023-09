Berg-Karabach Früherer Chef der Separatistenregierung festgenommen – Gelder für fliehende Armenier

Die Auswanderung der armenischen Bewohner Berg-Karabachs über die einzige Straßenverbindung nach Armenien ging indes am Freitag weiter. Die Nachrichtenagentur AFP beobachtete zahlreiche Flüchtlinge, die aus Berg-Karabach kommend in der armenischen Grenzstadt Goris ankamen. Bis Freitag hatten nach Angaben der armenischen Regierung 88.780 Menschen Berg-Karabach in Richtung Armenien verlassen. Das entspricht fast drei Vierteln der rund 120.000 ethnischen Armeniern, die in der Kaukasusregion lebten.