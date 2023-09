Zwischen Armenien und Aserbaidschan Berg-Karabach – erneute Eskalation eines jahrzehntelangen Konflikts

Allen getrennten Vermittlungsbemühungen Russlands, der EU und der USA zum Trotz konnten sich Eriwan und Baku auf keinen gemeinsamen Friedensvertrag einigen. Nach dem Tod von vier Polizisten und zwei aserbaidschanischen Zivilisten bei einer Minenexplosion in Berg-Karabach startete Aserbaidschan am 19. September einen Großangriff auf die Enklave. Baku sprach von „örtlich begrenzten Anti-Terror-Einsätzen“ gegen armenische Separatisten. Es forderte die Auflösung der separatistischen Regierung in Berg-Karabach und deren Truppen.