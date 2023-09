Evakuierungsmaßnahmen in Berg-Karabach Aserbaidschan soll Waffenruhe gebrochen haben

Inzwischen sind Vertreter der Karabach-Armenier zu Verhandlungen eingetroffen. Aus Sicht der autoritären Führung in Baku soll es bei dem Treffen in der Stadt Yevlax um die „Reintegration“ Berg-Karabachs in Aserbaidschan gehen. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Azertac am Donnerstag. Als Vermittler anwesend sein sollen in der Region stationierte russische Soldaten.