Verfeindete Ex-Sowjetrepubliken Aserbaidschan greift armenische Stellungen in Berg-Karabach an

Nach Angaben des armenischen Regierungschefs Nikol Paschinjan hat die aserbaidschanische Armee einen Einsatz am Boden in der umstrittenen Kaukasus-Region gestartet. Aserbaidschan habe einen „Einsatz mit Bodentruppen“ mit dem Ziel losgetreten, die „ethnische Säuberung“ gegen die armenische Bevölkerung in der Region zu betreiben, sagte Paschinjan am Dienstag in einer Fernsehansprache. Armenien sei „nicht in Kampfhandlungen verwickelt“, die Lage an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze sei derzeit „stabil“.