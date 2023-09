Nach Worten von Putin an Staatschef Aliyev entschuldigt sich für Tod russischer Soldaten in Berg-Karabach

Alijew entschuldigte sich den Kreml-Angaben zufolge für den Tod von russischen Soldaten am Vortag in Berg-Karabach. Der aserbaidschanische Präsident habe zudem „sein tiefes Beileid“ angesichts des „tragischen Todes von Soldaten des russischen Friedenskontingent in Karabach am 20. September“ ausgesprochen, erklärte der Kreml. Russland hat 2000 Soldaten in Berg-Karabach stationiert, die einen 2020 vermittelten Waffenstillstand überwachen sollten.