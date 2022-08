Verkauf von Eis im Westjordanland : US-amerikanischer Eishersteller Ben & Jerry's scheitert vor Gericht

New York Der US-amerikanische Eishersteller Ben & Jerry's wagte letztes Jahr einen seltenen Schritt: Er zog gegen seinen Mutterkonzern Unilever vor Gericht. Warum es Streit gibt und wie das Gericht urteilte.

Der berühmte US-Eishersteller Ben & Jerry's ist mit dem Versuch gescheitert, einen Stopp des Verkaufs seiner Produkte in jüdischen Siedlungen im von Israel besetzten Westjordanland zu erzwingen. Ein US-Bundesrichter in New York urteilte am Montag (Ortszeit), Ben & Jerry's habe nicht den Beweis erbracht, dass der Verkauf des Speiseeises in den Siedlungen dem Unternehmen „irreparablen Schaden“ zufüge. Dass Kunden über die Werte des Herstellers verwirrt sein könnten, sei als Begründung „zu spekulativ“.

Die für ihr politisches Engagement bekannte Eismarke aus dem US-Bundesstaat Vermont hatte im Juli 2021 angekündigt, ihr Eis nicht mehr in den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten verkaufen zu wollen. Ein solcher Verkauf sei für das Unternehmen unvereinbar mit den eigenen Werten. In Israel selbst sollte das Eis weiter angeboten werden.

Allerdings verkaufte Ben & Jerry's Mutterkonzern Unilever die Vertriebsrechte in Israel an den dortigen Lizenznehmer Avi Zinger. Dieser stellt das Eis in einem Werk in einem Vorort von Tel Aviv her und verkauft es weiterhin in jüdischen Siedlungen.