Belgrad/ Pristina Barrikadenkampf im Kosovo

Sicher ist, dass beide Seiten laut wie lange nicht mehr mit den Säbeln rasseln. Einen weiteren Krieg in Europa dürfte der Westen kaum zulassen. Ohnehin wäre Serbiens Armee trotz der Aufrüstung mit russischen Altwaffen den Kfor-Truppen hoffnungslos unterlegen. Pristina und Belgrad scheinen ohne Druck von außen zu einer Verständigung kaum in der Lage. Ausgerechnet jetzt hat sich das Heer der Balkan-Diplomaten in die Weihnachtsferien verabschiedet. „Im Kosovo kocht es, aber nirgendwo sind die EU- und US-Sonderbeauftragten zu sehen“, schrieb der Belgrader „Blic“.