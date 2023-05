Russland spricht von „ukrainischen Saboteuren“ Mindestens sechs Personen in russischer Grenzregion Belgorod verletzt

In einer laut Behörden von ukrainischen „Saboteuren“ infiltrierten russischen Region sind nach Angaben des zuständigen Gouverneurs mindestens sechs Menschen verletzt worden. In der Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine habe sich ein Überfall von „Saboteuren“ ereignet, teilte Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Montag auf Telegram mit. Insgesamt seien drei Ortschaften Ziel von Angriffen geworden. Fünf der Verletzten hätten ins Krankenhaus gebracht werden müssen.