Chinesische Video-App Auch Belgien verbietet Tiktok auf Handys von Regierungsmitarbeitern

Die Regionalregierung der belgischen Region Flandern hatte am Donnerstag eine ähnliche Maßnahme angekündigt. Vergangene Woche hatten schon die in Brüsseler EU-Institutionen Kommission und Parlament ein Tiktok-Verbot auf Diensthandys ihrer Mitarbeiter verhängt, ebenso das dänische Parlament und die kanadische Regierung. In den USA, wo Tiktok besonders beliebt ist, wird an einem gänzlichen Verbot des Dienstes gearbeitet.