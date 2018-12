Koalition vor dem Ende: UN-Migrationspakt löst Regierungskrise in Belgien aus

UN-Migrationspakt löst Regierungskrise in Belgien aus

Brüssel Die flämischen Nationalisten sind strikt dagegen, dass Regierungschef Michel zu der UN-Konferenz in Marrakesch reist, bei der der Migrationspakt bestätigt werden soll. Dieser schlug vor, die drei Minister des Koalitionspartners zu ersetzen.

Die Regierungskoalition in Belgien steht wegen des Streits über den UN-Migrationspakt vor dem Aus. Regierungschef Charles Michel schlug nach einer Krisensitzung am Samstagabend vor, die drei Minister des Koalitionspartners N-VA durch Staatssekretäre zu ersetzen, um "die Kontinuität und die Funktionsfähigkeit unserer Institutionen zu gewährleisten". Die flämischen Nationalisten von der N-VA sind strikt dagegen, dass Michel zu der UN-Konferenz in Marrakesch reist, bei der der Migrationspakt bestätigt werden soll.