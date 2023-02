Pannenmeiler in Lüttich Belgien schaltet Reaktor Tihange 2 ab

In Belgien regiert eine „Ampel plus“ aus Liberalen, Grünen und Sozialdemokraten sowie flämischen Christdemokraten, dort wurde die Atomdebatte zeitweise noch erregter geführt als in Deutschland. Zu Jahresbeginn folgte dann die Grundsatzeinigung: Die Brüsseler Regierung verabredete mit dem Atompark-Betreiber Engie, die beiden jüngsten Reaktoren zehn Jahre länger laufen zu lassen, also bis 2035. Bei ihrer Abschaltung dürften sie dann 50 Jahre auf dem Buckel haben.