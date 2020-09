493 Tage nach Wahl : Einigung auf neue Regierung in Belgien

Brüssel In Belgien haben sich 493 Tage nach der Parlamentswahl sieben Parteien auf ein Koalitionsabkommen geeinigt. Das teilte ein Sprecher des belgischen Königshauses mit. Neuer Ministerpräsident soll der flämische Liberale Alexander De Croo werden.

Zu den sieben Parteien zählen die Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen jeweils in zweifacher Ausführung - flämisch- und französischsprachig. Dazu kommen die flämischen Christdemokraten. Die Einigung hatte sich in den vergangenen Wochen abgezeichnet, in Anlehnung an die Vier Jahreszeiten des Komponisten Antonio Vivaldi wurde das Gebilde Vivaldi-Koalition getauft.