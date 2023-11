Postings mit Hassreden Online-Beleidigungen von Frauen in Afghanistan verdreifacht

Aufbauend auf Erfahrungen aus ähnlichen Untersuchungen in Myanmar analysierte das Team von Afghan Witness dazu öffentlich zugängliche Informationen bei X, früher Twitter, und führte ausführliche Interviews mit sechs afghanischen Frauen. Insgesamt seien mehr als 78.000 Postings in den Landessprachen Dari und Paschtu ausgewertet worden, die sich an fast 100 Konten politisch aktiver Frauen in Afghanistan richteten, hieß es in dem Bericht.