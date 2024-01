Menschenrechtler beschuldigen Belarus Weiterer Lukaschenko-Kritiker gestorben

Ein politischer Gefangener in Belarus ist nach Angaben von Bürgerrechtlern gestorben, nachdem ihm Behörden eine angemessene medizinische Behandlung verweigert haben. Die Gefängnisbeamten in der Strafkolonie in der Nähe von Witebsk hätten die Bitten des 50-jährigen Wadsim Chrasko ignoriert und ihn erst spät in ein Krankenhaus gebracht, teilte das Menschenrechtszentrum Wjasna am Montag mit. Chrasko sei am 9. Januar an Lungenentzündung gestorben. Die Strafkolonie habe dies aber erst jetzt bekanntgegeben.