Medienblockade : Belarus verbietet älteste Zeitung des Landes

Kiew Die „Nascha Niwa“ hat über Massenproteste gegen Lukaschenko berichtet. Nun wurde sie per Gerichtsbeschluss verboten. Mehrjährige Haftstrafen drohen Menschen, die Artikel der Zeitung online weiterverbreiten.

Am 115. Jahrestag ihrer Gründung ist die älteste Zeitung Belarus' am Dienstag verboten worden. „Nascha Niwa“ wurde vom Zentralen Bezirksgericht in Minsk auf Antrag des Informationsministeriums als extremistisch eingestuft. Mit der Entscheidung drohen jedem, der Material der Zeitung veröffentlicht oder online weiterverbreitet, bis zu sieben Jahre Haft.

„Die Behörden zerstören weiterhin die unabhängigen Medien von Belarus, indem sie jeden als extremistisch bezeichnen“, sagte Andrej Bastunez, der Leiter des Belarussischen Journalistenverbandes. „Die Lage in Belarus ist schlimmer als in Kuba oder Iran und nähert sich nordkoreanischen Standards.“ Er verwies darauf, dass „Nascha Niwa“ verbreitet in Schulbüchern als Teil des Nationalerbes genannt werde. Wie die Behörden damit nun umgingen, sei unklar. Zuvor waren bereits mehrere Medien von der Regierung an ihrer Arbeit gehindert oder verboten worden. Unabhängige Berichte aus dem Land sind kaum mehr zu finden. Die belarussische Regierung sperrte auch die Internetseite der Deutschen Welle.