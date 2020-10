Prosteste in Belarus : Polizei in Belarus droht mit Schusswaffengebrauch

Minsk Via Telegram hat das Innenminsterium in Minsk erklärt, die Polizei würde Schusswaffen gegen Demonstranten einsetzen, wenn diese nicht weichen würden. Seit Anfang August protestieren Tausende Menschen gegen Amtsinhaber Lukaschenko.

Die Polizei in Belarus hat den Demonstranten gegen Staatschef Alexander Lukaschenko mit dem Einsatz von Schusswaffen gedroht. Die Sicherheitskräfte würden den Demonstranten in den Straßen nicht weichen "und wenn nötig spezielle Ausrüstung und tödliche Waffen einsetzen", hieß es in einer am Montag im Messengerdienst Telegram veröffentlichten Erklärung des Innenministeriums in Minsk.