„Staatsterror“ in Belarus : Oppositionspolitikerin Kolesnikowa offenbar von Unbekannten entführt

Minsk Maria Kolesnikowa, eine der wichtigsten Oppositionsführerinnen in Belarus, soll laut Medienberichten verschleppt worden sein. Auch zwei weitere Oppositionelle wurden demnach vermutlich entführt. Die EU äußert sich besorgt.

Die belarussische Oppositionsführern Swetlana Tichanowskaja hat die mutmaßliche Verschleppung führender Vertreter des regierungskritischen Koordinierungsrates scharf verurteilt. „Die Regierung übt Terror aus, anders kann man das nicht bezeichnen“, heißt es in einer Erklärung der ehemaligen Präsidentschaftskandidatin von Montag aus ihrem Exil im Nachbarland Litauen. Die „Entführung“ der wichtigsten Repräsentantin des Rates in Minsk, Maria Kolesnikowa, sowie des Pressesprechers und des Sekretärs des Gremiums, Anton Rodnenkow und Iwan Krawzow, sei ein „Versuch, die Arbeit des Koordinierungsrats zu sprengen und seine Mitglieder einzuschüchtern“.

Die drei Oppositionellen wurden laut unabhängigen belarussischen Medien am Montagvormittag in Minsk von Unbekannten verschleppt. Vermutlich seien sie vom Geheimdienst oder anderen Staatsorganen festgenommen worden, hieß es. Die Polizei wies diese Darstellung allerdings zurück. Nach Angaben des Innenministeriums wurden am Sonntag landesweit 633 Menschen wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz festgenommen. 363 von ihnen sollen demnach vor Gericht gestellt werden.

Der Koordinierungsrat hatte sich nach der umstrittenen Präsidentenwahl vom 9. August auf Tichanowskajas Initiative gegründet. Er wirft der Regierung Betrug bei der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Alexander Lukaschenko und Polizeigewalt gegen Demonstranten vor. Der Rat zählt laut eigenen Angaben etwa 4.600 Mitglieder. Am Sonntag hatten sich trotz eines großen Sicherheitsaufgebots mehr als 100.000 Menschen allein in der Hauptstadt Minsk an den Protesten beteiligt. Die Polizei nahm nach Angaben des Innenministeriums insgesamt 633 Demonstranten fest, so viele wie noch nie. 363 saßen demnach am Montag noch in Untersuchungshaft.