Laut Medienplattform : Von der belarussischen Oppositionspolitikerin Kolesnikowa fehlt jede Spur

Maria Kolesnikowa, Oppositionspolitikerin in Belarus, spricht während einer Pressekonferenz der Opposition. Foto: dpa/Ulf Mauder

Minsk Wurde die belarussische Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa festgenommen oder entführt? Die Hintergründe sind bislang noch unklar.

Von einer der wichtigsten Anführerinnen der Opposition in Belarus (Weißrussland), Maria Kolesnikowa, fehlt jede Spur. Ihre Kollegen hätten keinen Kontakt zu ihr, teilte der Pressedienst des Koordinierungsrates der Demokratiebewegung am Montag in Minsk mit. Außerdem seien ihr Mitarbeiter Iwan Krawzow und ihr Sprecher Anton Rodnenkow nicht mehr erreichbar.