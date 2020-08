Krise in Belarus : Lukaschenko stellt Regierungsgegner vor Gericht

Minsk Der umstrittene belarussische Regierungschef Alexander Lukaschenko geht weiter gegen seine Gegner vor. Unterdessen sichert die EU der Opposition weitere Unterstützung zu.

Zwei Oppositionelle wurden am Dienstag in Belarus vor Gericht gestellt, nachdem sie eine Nacht im Gefängnis verbringen mussten. Belarussische Medien veröffentlichten Fotos von Sergej Dylewski, der in einem Käfig im Gericht sitzt. Er hatte die Streiks in der Minsker Traktorenfabrik - einem der größten Werke des Landes - angeführt und war am Montag verhaftet worden. Verantworten musste sich auch Olga Kolwakowa, die immer noch in Belarus lebende wichtigste Vertreterin von Oppositionskandidatin Swjatlana Tichanowskaja.

Die politische Krise hat auch wirtschaftliche Konsequenzen: Der belarussische Rubel fiel in dieser Woche auf eine Rekordtief zum Euro. Trotz des Kursverfalls will Belarus seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Ausland nachkommen. In diesem Jahr müssten noch Schulden in Höhe von 1,6 Milliarden Dollar in fremden Währungen zurückgezahlt werden, sagte Finanzminister Juri Seliverstow nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Belta. Dies werde trotz eines Haushaltsdefizits gelingen. Das Loch in der Staatskasse werde sich in diesem Jahr auf drei bis vier Milliarden belarussischen Rubel belaufen. Die Zentralbank plant derzeit keine Kapitalverkehrskontrollen, um gegen den Verfall anzugehen. Solche Schritte seien kontraproduktiv, sagte Notenbank-Vorstand Dmitri Murin der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir denken, dass die Einführung von Beschränkungen genau den gegenteiligen Effekt haben wird."