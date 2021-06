Aussagen zur Nazi-Vergangenheit : Lukaschenko greift Deutschland nach Sanktionen des Westens scharf an

Moskau Alexander Lukaschenko hat Deutschland nach den gegen Belarus verhängten Sanktionen scharf kritisiert. In Anbetracht des Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowejetunion seien die Sanktionen „symbolisch“, sagt er.

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat Deutschland wegen der neuen Sanktionen westlicher Staaten scharf angegriffen. „Was wir nicht erwartet haben ist, dass auch Deutschland an dieser kollektiven Verschwörung teilnimmt“, sagte Lukaschenko auf einer Gedenkfeier anlässlich des 80. Jahrestags des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion am Dienstag. „Das haben wir nicht von jenen erwartet, deren Vorfahren jeden dritten Belarussen umgebracht haben.“

Den Zeitpunkt des Sanktionsbeschlusses am Vortag des 80. Jahrestags des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion bezeichnete er als „symbolisch“. „Achtzig Jahre sind vergangen, und jetzt? Was ist das? Ein neuer heißer Krieg?“ Er griff auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) an, der erklärt hatte, die Wirtschaftssanktionen würden Belarus „empfindlich treffen“. „Wer sind Sie? Ein reuiger Deutscher oder der Erbe der Nazis?“, fragte Lukaschenko an Maas gewandt.