Machtkampf in Minsk : Opposition in Belarus kann sich Merkel als Vermittlerin vorstellen

Minsk In den Augen der Opposition könnte die Bundeskanzlerin bei der Lösung des Belarus-Konflikts eine entscheidende Rolle spielen. Beim EU-Gipfel am Mittwoch fordert die Opposition eine klare Reaktion der Union.

Die Gegner von Präsident Alexander Lukaschenko in Belarus (Weißrussland) können sich auch eine Vermittler-Rolle von Bundeskanzlerin Angela Merkel im Machtkampf in der Ex-Sowjetrepublik vorstellen. „Natürlich begrüßen wir jeden Versuch, einen Dialog in der Zivilgesellschaft zu organisieren“, sagte die Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa vom Koordinierungsrat der Deutschen Presse-Agentur in Minsk.