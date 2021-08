Grenzstreit : Menschenrechtsgericht setzt Polen Frist für Versorgung von Migranten aus Belarus

Maskierte polnische Grenzsoldaten in der Nähe der Stadt Usnarz Gorny nahe der belarussischen Grenze. Foto: dpa/Artur Reszko

Straßburg Während Polen und andere östliche EU-Länder mit Belarus streiten, sitzen Dutzende Migranten an der EU-Außengrenze zu Belarus fest. Nun schreitet der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ein.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat Polen und Lettland zur Unterstützung von Flüchtlingen an der Grenze zu Belarus aufgefordert. Bis zum 15. September sollten die lettischen und polnischen Behörden allen Bedürftigen "Nahrung, Wasser, Kleidung, angemessene medizinische Versorgung und wenn möglich vorübergehende Unterkunft" bereitstellen, erklärte das Gericht am Mittwoch in Straßburg.

An der EU-Außengrenze zu Belarus sitzen derzeit Dutzende Migranten fest. Ihr behelfsmäßiges Lager auf belarussischem Gebiet in der Nähe des polnischen Dorfes Usnarz Gorny wird seit mehr als zwei Wochen von belarussischen und polnischen Soldaten umstellt. Da die Menschen weder nach Polen einreisen noch nach Belarus zurück könnten, "sitzen sie also an den Grenzen fest", erklärte das Menschenrechtsgericht.

Nach Angaben des Gerichts waren 32 Afghanen und 41 irakische Kurden vor den EGMR gezogen, die in Lettland oder Polen internationalen Schutz suchen. Das Regelwerk des Menschenrechtsgerichts erlaubt es, mittels eines Dringlichkeitsverfahrens vor das Gericht zu ziehen, wenn die Antragsteller einem "realen Risiko von irreparablen Schäden" ausgesetzt sind.

Die Flüchtlinge sind Opfer eines Grenzstreits zwischen Belarus und Polen. Nach Ansicht mehrerer östlicher EU-Staaten schleusen die belarussischen Behörden seit Wochen tausende Migranten gezielt ein und bringen sie an die Grenze. Auf diese Weise wollen sie demnach Vergeltung für westliche Sanktionen gegen Belarus üben.

In den vergangenen Monaten überquerten tausende Flüchtlinge von Belarus aus die Grenzen nach Lettland, Litauen und Polen. Polen kündigte am Montag den Bau eines 2,50 Meter hohen Stacheldrahtzauns an der Grenze zu Belarus an.

