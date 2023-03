Seit 2021 in Haft Belarussischer Friedensnobelpreisträger zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt

Ales Bjaljazki war im vergangenen Jahr mit dem Nobelpreis geehrt worden. Er sitzt seit Juli 2021 in Haft. Der 60-Jährige wurde am Freitag in Minsk wegen angeblicher Finanzdelikte verurteilt, wie die von Bjaljazki mitgegründete Bürgerrechtsorganisation Wjasna mitteilte. Bjaljazki weist die Vorwürfe als politisch motiviert zurück. Bjaljazki hatte auch schon früher mehrere Jahre im Gefängnis gesessen.