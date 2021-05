Nach Flugzeug-Vorfall : USA verhängen Sanktionen gegen Belarus

Washington Die US-Regierung fordert von Lukaschenko unter anderem eine glaubwürdige internationale Untersuchung der erzwungenen Landung in Minsk, bei der ein kritischer Blogger festgenommen wurde.

Nach der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine in Minsk wird die US-Regierung kommende Woche Sanktionen gegen neun staatliche belarussische Firmen wieder in Kraft setzen. Zudem würden in Absprache mit der EU und weiteren Partnern gezielte Sanktionen gegen „Schlüsselfiguren des Regimes“ von Präsident Alexander Lukaschenko vorbereitet, erklärte die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Jen Psaki.