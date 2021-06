Einnahmen Lukaschenkos im Fokus : EU-Außenminister bringen Wirtschaftssanktionen gegen Belarus auf den Weg

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn (l.) und Bundesaußenminister Heiko Maas beim Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. Foto: AP/Johanna Geron

Luxemburg Die Außenminister der EU-Staaten haben weitere Sanktionen gegen Belarus beschlossen. Sie sollen unter anderem den Kali- und Düngemittelbereich, den Energiesektor und Finanzdienstleistungen treffen.

Als Reaktion auf die erzwungene Landung eines Ryanair-Flugzeuges in Belarus haben sich die EU-Außenminister auf Wirtschaftssanktionen gegen das Land verständigt. Die Minister fassten dazu am Montag in Luxemburg einen Grundsatzbeschluss, wie die Nachrichtenagentur AFP von Teilnehmern erfuhr. Betroffen sind demnach sieben Bereiche, darunter die Kali- und Düngemittelindustrie, der Energiesektor und Finanzdienstleistungen. Ziel sei es, Einnahmequellen von Machthaber Alexander Lukaschenko zu treffen, hieß es.