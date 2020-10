Zu Gesprächen in Berlin : Deutscher Botschafter in Belarus kehrt nach Berlin zurück

Die Proteste in Belarus gegen Amtsinhaber Lukaschenko gehen weiter. Erst am Sonntag demonstrierten 10.000 Menschen in dem Land, die Polizei ging teilweise hart gegen die Demonstranten vor. Foto: dpa/Uncredited

Berlin Der deutsche Botschafter in Belarus hat Minsk verlassen und ist auf dem Weg nach Berlin. Polen und Litauen haben ihre Botschafter schon aus dem Land zurückgezogen.

Der deutsche Botschafter in Belarus, Manfred Huterer, hat das Land vorübergehend verlassen. Er sei am Dienstag ausgereist, „um Gespräche in Berlin zu führen“, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Auswärtigen Amt. Nach dpa-Informationen will die Bundesregierung sich damit solidarisch mit Polen und Litauen zeigen, die ihre Botschafter bereits zuvor aus der belarussischen Hauptstadt Minsk abgezogen hatten.