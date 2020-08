Proteste in Belarus : Belarussische Arbeiter buhen Präsidenten aus - Lukaschenko verspricht Zugeständnisse

Minsk Nach Demonstrationen gibt es in Belarus jetzt auch Streiks gegen Präsident Lukaschenko. Dieser erklärt sich zur Machtteilung bereit. Als er eine Rede vor Arbeitern hält, erlebt er aber eine böse Überraschung.

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko ist nach den tagelangen Protesten gegen seinen Amtsverbleib nach eigenen Worten zu weitgehenden Zugeständnissen bereit. Die amtliche Nachrichtenagentur Belta zitierte ihn am Montag mit den Worten, er stimme einer Änderung der Verfassung und einer Umverteilung der Machtverhältnisse zu - allerdings nicht auf Basis von Protesten auf der Straße. Die Nachrichtenagentur RIA berichtete zudem, Lukaschenko stimme Neuwahlen zu, sobald eine neue Verfassung in Kraft sei. Zuvor hatte Lukaschenko dies vehement abgelehnt.

In Belarus (Weißrussland) haben sich die Proteste gegen Lukaschenko auch den neunten Tag in Folge fortgesetzt. Am Montag gingen Tausende Fabrikarbeiter auf die Straße, Hunderte Demonstranten blockierten die Zentrale des Staatsfernsehens. Lukaschenko ließ sich per Hubschrauber in eine Fabrik fliegen, doch die Arbeiter buhten ihn aus. „Verschwinde!“, riefen sie ihm zu.