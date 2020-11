Proteste in Belarus : 300 Festnahmen bei Protesten gegen Lukaschenko

Am Sonntag demonstrierten wieder 10.000 Menschen in Minsk gegen Machthaber Lukaschenko. Foto: dpa/Uncredited

Minsk Zehntausende Menschen zogen am Sonntag wieder durch Minsk, um gegen Präsident Lukaschenko zu demonstrieren. 300 von ihnen wurden festgenommen. Das Innenministerium wirft den Demonstranten vor, einen Sprengsatz eingesetzt zu haben. Videos von der Demonstration zeigen jedoch andere Bilder.

Bei der Sonntagsdemonstration gegen den Machthaber Alexander Lukaschenko sind in Belarus (Weißrussland) etwa 300 Menschen festgenommen worden. Das teilte das Innenministerium am Montag in der Hauptstadt Minsk mit. Die Behörden behaupteten, die Aktion habe „von Beginn an keinen friedlichen Charakter“ gehabt. So hätten Demonstranten einen selbstgebauten Sprengsatz „eingesetzt“.