Am 7. Oktober Kriege und Konflikte überschatten Bekanntgabe der Nobelpreisträger

Am Montag wird zunächst bekanntgegeben, wer den Nobelpreis für Medizin erhält, in den folgenden Tagen werden die Preisträger in den Kategorien Physik, Chemie und Literatur verkündet. Diese Bekanntgaben erfolgen aus Schweden. Am Freitag wird vom norwegischen Nobelpreiskomitee in Oslo die Entscheidung zum Friedensnobelpreis mitgeteilt. Am 14. Oktober wird noch bekanntgegeben, wer den Wirtschaftsnobelpreis erhält.