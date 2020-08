Mindestens 70 Tote und 3000 Verletzte : Beschlagnahmter Sprengstoff könnte Explosion in Beirut verursacht haben

Beirut Bei einer gewaltigen Explosion wurden in der libanesischen Hauptstadt Beirut zahlreiche Menschen getötet oder verletzt. Vieles deutet darauf hin, dass im Hafen beschlagnahmter Sprengstoff explodiert sein könnte.

Bei der Explosion in Beirut sind am Dienstag nach offiziellen Angaben mindestens 70 Menschen getötet und über 3000 verletzt worden. Noch am Abend durchsuchten Rettungskräfte Trümmer im Hafen der libanesischen Hauptstadt, von wo aus die Detonation bis Zypern zu hören und zu spüren war. Dem Deutschen Geoforschungszentrum GFZ zufolge waren die Erschütterungen mit einem Erdbeben der Stärke 3,5 vergleichbar.

Der Auslöser blieb zunächst unklar. Am Abend gab es Spekulationen, eine große Menge Ammoniumnitrat sei im Hafen explodiert. Die Zersetzung des Stoffs, der auch zur Herstellung von Sprengsätzen dienen kann, führt bei höheren Temperaturen zu Detonationen. Die Substanz dient zum Raketenantrieb und vor allem zur Düngemittelherstellung. Berichten zufolge hatten Behörden vor einigen Jahren mehr als 2700 Tonnen des Stoffs an Bord eines Schiffs sichergestellt und ihn seit mehreren Jahren im Hafen gelagert.

Innenminister Mohammed Fahmi sagte dem Fernsehsender Al-Jadid, seit 2014 sei im Hafen Ammoniumnitrat gelagert worden. Präsident Michel Aoun erklärte dazu auf Twitter, es sei inakzeptabel, dass dort 2750 Tonnen des Stoffes sechs Jahre lang ohne Sicherheitsmaßnahmen gelagert worden seien. Aoun berief eine Dringlichkeitssitzung des Nationalen Verteidigungsrats ein. Für die Stadt wurde ein zwei Wochen langer Notstand verhängt.

Ministerpräsident Hassan Diab kündigte im Fernsehen an, die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen.Diab erklärte den Mittwoch zum Tag landesweiter Trauer in Gedenken an die Opfer.

Hinweise auf einen Anschlag gab es zunächst nicht. Wenige Kilometer vom Ort der Explosion entfernt waren 2005 der damalige libanesische Ministerpräsident Rafik Hariri und 21 weitere Menschen bei einem Sprengstoffanschlag getötet worden. An diesem Freitag will das UN-Libanon-Sondertribunal in Den Haag sein Urteil gegen vier Angeklagte in dem Fall von 2005 verkünden. Viele im Libanon machen die Führung des Nachbarlandes Syrien für den Anschlag auf Hariri verantwortlich. Er hatte vor seinem Tod den Abzug der damals im Libanon stationierten syrischen Truppen verlangt.

Der Regierungspalast, die finnische Botschaft und die Residenz von Ex-Ministerpräsident Saad Hariri wurden am Dienstag ebenfalls beschädigt. Durch die Wucht der Explosion am Hafen der Küstenstadt gingen Fenster zu Bruch, Straßen waren mit Trümmern und Glasscherben übersät. Große Teile des Hafens wurden vollständig zerstört. Augenzeugen sprachen von Leichen auf den Straßen und Menschen, die unter Trümmern verborgen seien. Die Armee half, Verletzte in Krankenhäuser zu bringen.

Im Internet kursierten Fotos von zerstörten Fenstern an Wohnhäusern und Trümmern auf den Straßen. Dutzende Autos wurden beschädigt. Kurz nach der Explosion fielen Telefon und Internet in der Stadt aus. „Wir saßen in unserem Wohnzimmer, und plötzlich fielen uns die Wand und Glas auf den Kopf“, sagte ein Anwohner namens Rumi. Der Hafen liegt nur wenige Kilometer von der Innenstadt Beiruts entfernt. Durch die Detonationen wurde auch ein Schiff der Vereinten Nationen beschädigt: Blauhelmsoldaten der UN-Mission im Libanon (UNIFIL) seien verletzt worden, einige von ihnen schwer, hieß es in einer UN-Erklärung.

Auch wenn sich die Explosionen offenbar im Hafen ereigneten, richteten sie noch in mehreren Kilometern Entfernung Zerstörungen an, so wurden etwa Balkone abgerissen. Auch mehrere Krankenhäuser der Stadt wurden beschädigt. Die Rum-Klinik musste deshalb Patienten verlegen und bat die Bevölkerung um Generatoren für eine stabile Stromversorgung. Vor dem Krankenhaus der Universität St. Georg wurden Dutzende Menschen im Freien versorgt. Das Krankenhaus war von der Explosion im Inneren stark beschädigt worden, der Strom fiel aus.

Sämtliche Krankenhäuser in Beirut waren überfüllt; Verletzte wurden auch in Kliniken außerhalb der Stadt gebracht. Die Bevölkerung wurde zu Blutspenden aufgerufen. Hubschrauber des Heeres halfen bei der Bekämpfung der Flammen im Hafen, Einsatzkräfte aus dem gesamten Land eilten nach Beirut. Von arabischen und anderen befreundeten Staaten seien Hilfsangebote eingetroffen, sagte Minister Hamad.

Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich erschüttert über die Explosion in Beirut. „Unsere Gedanken sind bei denen, die Angehörige verloren haben. Den Verletzten wünschen wir eine schnelle Genesung“, zitierte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Dienstag die Kanzlerin bei Twitter. „Wir werden dem Libanon unsere Unterstützung anbieten.“

Das Auswärtige Amt schrieb bei Twitter, auch Mitarbeiter der Botschaft in Beirut seien unter den Verletzten. „Unsere Gedanken sind bei Angehörigen der Opfer. Deutschland steht Libanon in dieser schweren Stunde zur Seite“, hieß es. Derzeit werde geprüft, welche Hilfe Deutschland „unverzüglich“ anbieten könne.

Deutschland stehe dem Libanon in der „schweren Stunde zur Seite“, twitterte Außenminister Heiko Maas. Auch die Europäische Union, die USA und Frankreich - frühere Mandatsmacht des Libanon - stellten Unterstützung in Aussicht.

Selbst Israel, das mit dem benachbarten Libanon keine diplomatischen Beziehungen pflegt, bot über ausländische Kanäle „medizinische humanitäre Hilfe“ an. Offiziell befinden sich beide Länder noch im Krieg. Spekulationen, dass Israel hinter der Explosion stecken könnte, räumte Außenminister Gabi Aschkenasi aus. Auch US-Präsident Trump wurde über die Situation unterrichtet.

