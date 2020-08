Bundesaußenminister sieht „hohes Risiko“ : Maas warnt vor Destabilisierung des Libanon

In Ankara laden Rettungskräfte Hilfsgüter für den Libanon in ein Flugzeug. Aus mehreren Ländern sind bereits Teams in Beirut gelandet. Foto: dpa/Uncredited

Saarbrücken Der Bundesaußenminister warnt vor Akteuren, die die instabile Lage des Landes nach der Katastrophe weiter ausnützen könnten. Im Libanon treffen unterdessen Rettungsteams aus zahlreichen Ländern ein.

Erste Überlegungen für eine zeitnahe internationale Geberkonferenz seien daher sinnvoll, sagte Maas. Der Minister betonte: „Kein Land kann so eine Katastrophe alleine bewältigen.“ International und in der EU müsse daher überlegt werden, „wie wir unsere weitere Hilfe aufstellen: bei der Versorgung mit Nahrung und Notunterkünften und beim Wiederaufbau von Hafen und Stadt“.

Bei der Explosion in Beirut waren am Dienstag 137 Menschen getötet und Tausende verletzt worden. Explodiert waren nach den Behördenangaben 2750 Tonnen Ammoniumnitrat, das jahrelang ohne die nötigen Sicherheitsvorkehrungen in einer Lagerhalle am Hafen untergebracht gewesen war.

Die Katastrophe trifft ein Land, das schon am Boden liegt. Der Libanon steckt in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit dem Bürgerkrieg von 1975 bis 1990. Die Hälfte der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze, mehr als jeder Dritte ist arbeitslos. Zahlreiche Ländern haben bereits Hilfszusagen gemacht und Expertenteams in den Libanon geschickt. Die Bundesregierung stellte in einem ersten Schritt dem Roten Kreuz eine Million Euro für Soforthilfe zur Verfügung. Auch in NRW bereiten sich Helfer auf einen Einsatz in Beirut vor