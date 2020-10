Massenproteste in Belarus : Polizeigewalt und mehr als 600 Festnahmen am Wochenende

Polizeigewalt und mehr als 600 Festnahmen am Wochenende

Massenproteste in Belarus

Am Sonntag gingen uniformierte Polizisten gewaltsam gegen demonstrierende Oppositionelle vor. Foto: dpa/-

Minsk Weiterhin demonstrieren etliche Menschen auf den Straßen in Belarus. Am Wochenende kam es erneut zu massivem Polizeieinsatz, die Proteste wurden teils gewaltsam beendet.

Bei den neuen Massenprotesten in Belarus (Weißrussland) gegen den autoritären Staatschef Alexander Lukaschenko sind nach Angaben von Bürgerrechtlern rund 600 Demonstranten festgenommen worden. Unter den Festgenommenen seien auch zahlreiche Journalisten, teilte die Menschenrechtsgruppe Wesna am Montag in Minsk mit. Offizielle Zahlen des Innenministeriums lagen zunächst nicht vor.