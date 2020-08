Wegen Verfassungsverstoß : Behörden in Belarus gehen strafrechtlich gegen Opposition vor

Behörden in Belarus gehen strafrechtlich gegen Opposition vor

Belarussische Oppositionsanhänger halten Blumen und Siegeszeichen während eines Protestes in Minsk, Belarus. Foto: AP/Dmitri Lovetsky

Minsk Im Machtkampf mit der Opposition in Belarus greift die Staatsführung nun zu juristischen Mitteln. Laut Justiz verstößt die Gründung eines Koordinierungsrates der Oppositionellen gegen Verfassung

Generalstaatsanwalt Alexander Konjuk erklärte am Donnerstag in einer Videoaufzeichnung, es seien strafrechtliche Ermittlungen wegen der Versuche der Opposition eingeleitet worden, die Macht im Land an sich zu reißen. Die Gründung eines Koordinierungsrates durch die Opposition ziele darauf ab, „die Macht zu ergreifen und die nationale Sicherheit von Belarus zu untergraben“, sagte Konjuk. Dies verstoße gegen die Verfassung.