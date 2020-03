„Bedürftige Syrer“ : USA geben 108 Millionen US-Dollar für humanitäre Hilfe

Istanbul Die USA haben mehr Geld für die humanitäre Versorgung von „bedürftigen Syrern“ angekündigt. Das dürfte sich auch auf Menschen beziehen, die vor der Gewalt in der letzten großen Rebellenhochburg Idlib an die Grenze zur Türkei fliehen.

In einer Stellungnahme der US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Kelly Craft, war am Dienstag von weiteren 108 Millionen US-Dollar an humanitärer Hilfe die Rede. Die sollen helfen, Syrer im Land selbst und in der Region mit Lebensmitteln, Obdach, Winterkleidung, Decken, Medizin und Trinkwasser zu versorgen.