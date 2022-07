Aus Protest gegen geplante Umweltmaßnahmen : Bauern in den Niederlanden blockieren Autobahnen mit Traktoren und sorgen für lange Staus

Bauern in den Niederlanden blockieren Autobahnen mit Traktoren und sorgen für lange Staus

Amsterdam Niederländische Bauern haben aus Protest gegen geplante Umweltauflagen erneut mit Treckern mehrere Autobahnen blockiert. Die Proteste führten zu mehreren Hundert Kilometer Staus, betroffen waren auch Urlauber.

Niederländische Bauern haben aus Protest gegen geplante Umweltauflagen mit Treckern wieder mehrere Autobahnen blockiert. Die Proteste führten zu mehreren Hundert Kilometer Staus, teilten die Verkehrsdienste am Freitag mit. Davon waren auch viele Urlauber betroffen. In einigen Teilen der Niederlande haben am Freitag die Sommerferien begonnen.