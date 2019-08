Donald Trumps Sprache : Die Wurzel des Untergangs

Meinung Berlin Während US-Präsident Donald Trump nach den Bluttaten in Dayton und El Paso ein paar Tweets absetzte und dann angeblich erst einmal wieder Golf spielte, schrieb sein Vorgänger an einer Erklärung.

Trump hat auch eine Erklärung zu dem offenbar rassistisch motivierten Schusswaffenangriff in Texas und dem Überfall in Ohio abgegeben. Bisher hat er so viel zerstört, irritiert, gehetzt und polarisiert, dass man von seiner diesmal ruhigen Tonlage und mancher Formulierung überrascht war. Die USA müssten die Ideologie weißer Vorherrschaft „verurteilen“, forderte er in einer Rede an die Nation. Man erinnere sich an den erbärmlichen Moment im Weißen Haus, als Trump neulich, selbst sitzend, die schräg hinter ihm stehende Jesidin Nadia Murad allen Ernstes fragte, warum sie denn den Friedensnobelpreis – den er so gerne hätte - bekommen habe. Und als sie begann zu erzählen, dass ihre Mutter und mehrere Geschwister ermordet wurden, fragte Trump, wo sie heute seien. Murad musste wiederholen: Sie sind tot.