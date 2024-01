Organisiertes Verbrechen Bandenkämpfe in Ecuador – leitender Staatsanwalt getötet

Nachdem in Ecuador ein für die Ermittlungen gegen die organisierte Kriminalität zuständiger Staatsanwalt getötet worden ist, hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Sie sollen in den Mord von César Suárez verwickelt sein, der in der Hafenstadt Guayaquil von Auftragsmördern in seinem Auto erschossen wurde, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zuvor hatte es einen Einsatz von etwa 1000 Polizisten und Streitkräften in einem Gefängniskomplex in Guayaquil gegeben, wie die ecuadorianische Zeitung „El Universo“ berichtete. „Die Kriminellen und Terroristen werden uns nicht stoppen“, sagte Generalstaatsanwältin Diana Salazar. „Dieses Verbrechen wird nicht ungesühnt bleiben.“