Eskalation auf dem Balkan Serbien versetzt Truppen an Kosovo-Grenze in Kampfbereitschaft

Mojsilovic sagte lokalen Medien, die Armee habe „klare und präzise“ Anweisungen von Vucic erhalten. Die Lage sei „ernst“ und erfordere die „Präsenz der serbischen Streitkräfte entlang der administrativen Grenze“ zum Kosovo, zitierte ihn der Staatssender RTS weiter. Was der Befehl vor Ort bedeutete, war zunächst unklar, zumal die serbischen Truppen an der Grenze seit geraumer Zeit in Alarmbereitschaft sind.