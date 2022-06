Balkan-Reise des Kanzlers : Olaf Scholz umarmt den Westbalkan

Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag bei den deutschen Soldatinnen und Soldaten im Kosovo. Foto: dpa/Michael Kappeler

Pristina/Belgrad Der Bundeskanzler wirbt auf seiner knapp zweitägigen Balkan-Reise für eine Wiederbelebung der EU-Beitrittsverhandlungen von Serbien, Montenegro, Nordmazedonien und Albanien. Olaf Scholz will verhindern, dass Kreml-Chef Putin seinen Einfluss auf dem Balkan vergrößert. Der Kosovo empfängt ihn mit offenen Armen, im autokratisch regierten Serbien liegen die Probleme tiefer.

„Antreten!“, brüllt der Kompaniechef, als sich der Bundeskanzler mit großen Schritten nähert. Rund 50 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr haben sich im „Camp Film City“ in Pristina aufgereiht, um Olaf Scholz angemessen zu begrüßen. „Guten Tag, Soldaten“, sagt der Kanzler mit seiner leisen Stimme. „Guten Tag, Bundeskanzler!“, antwortet die Truppe aus vollen Kehlen.

Ein Besuch im Kosovo ist ohne Stippvisite bei den dort stationierten deutschen Kfor-Soldaten der Nato nicht denkbar. Es ist die erste Station des Bundeskanzlers auf seiner knapp zweitägigen Balkan-Reise, die ihn auch nach Serbien, Nordmazedonien, Griechenland und Bulgarien führt. Scholz ist gekommen, um dem seit Jahren dahindümpelnden EU-Beitrittsprozess der Westbalkan-Staaten neues Leben einzuhauchen. Im Herbst will der Kanzler den so genannten „Berlin-Prozess“ mit intensiven Gesprächen wiederbeleben, den seine Vorgängerin Angela Merkel 2014 begonnen hatte, um die Region zu stabilisieren. Unlängst hatte er deshalb schon die verfeindeten Regierungschefs Serbiens und des Kosovo in Berlin empfangen.

Die beiden Länder müssten endlich zu pragmatischen Lösungen kommen, ihre Konflikte beenden und ein umfassendes und nachhaltiges Abkommen schließen, mahnt Scholz nach einem Gespräch mit dem kosovarischen Präsidenten Albin Kurti, den er einen Freund nennt. Ohne einen solchen Vertrag könne es keinen späteren EU-Beitritt der Länder geben. Das Abkommen könne etwa Regeln zur Visa-Liberalisierung und zu Energielieferungen enthalten, sagt der Kanzler. Auch der Kosovo will sich in diesem Jahr um den Beitrittsstatus bewerben, Serbien ist schon länger ein eher ungeliebter Beitrittskandidat. „Die EU ist unser Schicksal, Europa ist unser Kontinent, wir wollen ein europäisches Kosovo“, betont Sozialdemokrat Kurti.

Noch einen Unruheherd oder gar einen neuen Kriegsausbruch auf europäischem Boden nach dem schrecklichen Angriff Russlands auf die Ukraine könnte die EU in ihren Grundfesten erschüttern, befürchtet der Kanzler. Auf dem Westbalkan haben religiös und nationalistisch begründete Konflikte zuletzt aber wieder zugenommen. Und Kreml-Chef Wladimir Putin versucht mit Macht, Europa zu spalten und seinen Einfluss auf dem Balkan zu vergrößern. Den seit zehn Jahren autokratisch regierenden serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic hat er erst kürzlich mit einem günstigen Drei-Jahres-Vertrag für russisches Gas enger an sich gebunden. Serbien ist fast vollständig von Putins Gas abhängig.

Geschickt spielt Vucic ein doppeltes Spiel: Einerseits will er der EU beitreten, andererseits kungelt er mit Russland und China. Vucic hat die russische Aggression in der Ukraine nicht verurteilt, den EU-Sanktionen gegen Russland hat er sich nicht angeschlossen. Eine Reise des russischen Außenministers Sergej Lawrow nach Serbien ist jüngst gescheitert, weil drei EU-Beitrittskandidaten seinem Flugzeug den Luftraum versperrten. Lawrow sprach von einem Skandal.

Scholz will Tempo machen bei den Beitritts-Verhandlungen der vier Kandidaten Serbien, Montenegro, Nordmazedonien und Albanien. Auch Serbien werde bald einsehen, dass mit dem ökonomisch angeschlagenen und isolierten Russland kein Staat mehr zu machen sei und sich stärker der EU zuwenden, hofft Scholz. Wer beitreten wolle, müsse die EU-Prinzipien akzeptieren. Dazu gehörten auch die EU-Sanktionen. „Der Weg nach Europa ist der Weg nach Europa“, betont Scholz vor seinem Abflug nach Belgrad.

Die Desillusionierung, die in den Ländern durch jahrelange gewollte Verzögerungen der Beitrittsverhandlungen entstanden ist, will der Kanzler in neue Hoffnung verwandeln. Auch die EU müsse den Beitritt ernsthaft wollen, sagt er. Scholz will anders als Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Vollmitgliedschaft der Balkan-Länder durchsetzen, nicht nur deren engere Bindung durch eine neue Art der Kooperation.