Die Krise verschärft die Armut : In Russland sind Millionen auf Hilfe angewiesen

Moskau Privat finanzierte Wohlfahrtsorganisationen springen ein, wo der Staat versagt. In der Provinz herrschen teils Zustände wie in der Dritten Welt. Zum Glück spenden viele Russen bereitwillig und regelmäßig.

Nur wenige Anlaufstellen gibt es in Russland für Menschen in Not. Wer Hilfe suche, müsse sich oft erniedrigen. Dies erklärt er mit dem geringen Wert eines Menschenlebens in Russland. Dennoch, in der Krise bewegt sich etwas. Im Mai wurde ein Gesetz verabschiedet, das Zahlungen an Wohlfahrtseinrichtungen von der Steuer abzugsfähig macht. „Eine tektonische Verschiebung, ein gigantischer Schritt, der in Zukunft Hilfsorganisationen Milliarden Rubel verspricht“, jubelt Aleschkowski.