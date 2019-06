Mauerfall : Bagdad öffnet Grüne Zone

Bagdad Erstmals seit 16 Jahren ist das symbolträchtige Gebiet in der irakischen Hauptstadt wieder für die Öffentlichkeit zugänglich.

Es ist früh am Morgen. Bagdad wirkt ausgestorben. Die sechs Millionen Einwohner der irakischen Hauptstadt schlafen noch. Es ist der erste Tag der dreitägigen Feierlichkeiten nach dem Ende des Ramadan. Gegen Abend, wenn die Sonne nicht mehr so heiß brennt, werden sie an den Platz ziehen, der jahrelang für die Bagdader nahezu unzugänglich war: die Grüne Zone. 30 Jahre nach dem Mauerfall in Berlin, fallen nun in Bagdad die Mauern. Am Dienstag wurden die letzten Betonblöcke um den gesicherten Regierungsbezirk abgebaut. Die Bevölkerung erhielt freien Zugang zu den gut zehn Quadratkilometern, die bis dahin eine No-go-Zone war.